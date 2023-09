Trending Story On Internet: बेंगलुरु में रहने एक शख्स के एक्स (X- पूर्व में ट्वीटर) पर किए एक पोस्ट से इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. उसने लिखा है कि, ‘बेंगलुरु से हैदराबाद जाने के बाद से उसके महीने के 40 हजार बच (Saving) रहे हैं. पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रुधवी रेड्डी की हालिया पोस्ट से इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है. रेड्डी ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि, ‘उस पैसे से कोई भी शख्स अपने परिवार के साथ काफी सुकून भरी जीवन जी सकता है.’ इस पोस्ट ने काफी इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा है.

रेड्डी ने कुछ इस प्रकार लिखा है, ‘बेंगलुरु से #हैदराबाद आ गया. महीने के लगभग 40 हजार बच रहे हैं. उस पैसे से कोई भी इंसान परिवार के साथ काफी शांति से रह सकता है. अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है, जब आपके वैल्यूज आपके परिवार के साथ हों.’

Moved from Bangalore to #Hyderabad

Saved 40k per month expenses.

One family can live peacefully with that money. 💰

Not seeing any a point of living alone when my values match with my family’s.

— Prudhvi Reddy (@prudhvir3ddy) September 5, 2023