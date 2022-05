'कांग्रेस में कुछ नेता हिंदू और धर्म शब्द से नफरत करते हैं, तो उन्हें ...' : राज्यसभा कैंडिडेट लिस्ट पर बोले प्रमोद कृष्णम

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने मंगलवार को राज्यसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट में अपना नाम शामिल ना होने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जो नेता ‘हिंदू’ शब्द से नफरत करते हैं, ऐसे में पार्टी कैस एक हिंदू धर्म गुरु को राज्यसभा भेज सकती हैं. कृष्णम ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ‘हिंदू’ और ‘धर्म’ शब्द से नफरत करते हैं. अगर वे इन शब्दों से नफरत करते हैं, तो वे एक हिंदू व्यक्ति को राज्यसभा चुनाव में कैसे भेज सकते हैं… लेकिन मैं अभी भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं…”

प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, “पंजाब कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भी उम्मीदवारों को लेकर अपना असंतोष व्यक्त किया, कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी किया. लेकिन अब फैसला हो गया है… गुलाम नवी आजाद, तारिक अनवर, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी कांग्रेस के पुराने और जाने-माने नेता हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए था.”

