बेहूदा टिप्पणी कर रहे पाक के मंत्री को यूजर ने कहा- चंद्रयान की चिंता मत करो, तुमलोग बस चंदा मांगो

Modi g is giving Bhashan on Sattelite communication as he is actually an astronaut and not politician, Lok Sabha shld ask him QS on wasting 900 crore Rs of a poor nation... https://t.co/48u0t6KatM

Breaking news!!!! Fawad Chaudhry has landed on his rooftop. pic.twitter.com/6m0Sbd7EtO

Fawad Chaudhry counting the money India just spent.. 😂 pic.twitter.com/03lpRCkMgX

Somebody asked me once, what humans have achieved by landing on the moon except wasting billions of dollars? “For curiosity“,I answered. There is nothing sacred than quest of knowledge. Whatever humans have achieved so far, was a direct outcome of it. India didn’t waste money!

Question is not what Bhashan Modi is giving.The question is where stand we as a Pakistani? India is planning for Mars Mission. But where do we stand? Though you are doing good so far as Sci Minister but we need more & fast progress in space science, IT, robotics etc.

चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) मिशन की लैंडिंग से ठीक पहले उससे संपर्क टूटने के बाद से जब थोड़ी देर तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो पड़ोसी पाकिस्तान (Pakistan) के कई नफरती चिंटूओं ने भारत और इसरो को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जिसमें पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन भी शामिल थे. ट्रोल करते हुए उन लोगों ने कई बेहुदा टिप्पणियां भी की. जिसका करारा और तार्किक जवाब उनको समझदार भारतीय और पाकिस्तानी यूजर्स की तरफ से दिया गया.फवाद ने ट्वीट किया - जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना.... डियर 'एंडिया'. फवाद ने ट्वीट में व्यंग्य करते हुए इंडिया की जगह एंडिया लिखा.पाकिस्तान पत्रकार नायला इनायत ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा - इंडिया के पास ये सब करने के लिए 900 करोड़ हैं और आप के पास मुफ्त का ट्विटर अकाउंट.वहीं पाकिस्तानी पत्रकार आतिफ तौकिर ने भी फवाद को उसकी औकात बता दी.एक पाकिस्तानी यूजर ने बड़े कायदे की बात कही, कि इंडिया लगातार स्पेस में सफलता हासिल कर रहा है लेकिन पाकिस्तान कहां खड़ा है!फवाद के बेहूदा बयान का जवाब देते हुए एक भारतीय यूजर ने लिखा चंद्रयान की चिंता मत करो, तुमलोग बस चंदा मांगो.बता दें कि भारत द्वारा चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने के बाद पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो अपने दोस्त देश चीक की मदद से अपना पहला स्पेश यात्री को 2022 में भेजेगा. इस मिशन को वो अपने दोस्त चीन की मदद से पूरा करेगा.सुपारको अपनी असफताओं के चरम पर है. ये चीन की वैसाखियों पर ज्यादा चलाने की कोशिश करता है. पाकिस्तान के पहले सेटेलाइट बद्र-1 को 1990 में चीन से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था. बद्र-1 के लॉन्च होते ही पाकिस्तान ने अपने दूसरे सेटेलाइट के लॉन्चिंग पर काम करने लगा. तीन साल तक काम करने के बाद भी सुपारको अपना दूसरे सेटेलाइट को तय समय पर तैयार नहीं कर सका. इसके बाद सुपारको को इसकी लॉन्चिंग रिशिड्यूल करनी पड़ी. फिर यूएस की मदद से 2001 में इसकी लॉन्चिंग हो पाई. इसका नाम पाकसैट-1ई था. पर सेटेलाइट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नाकामयाबी साबित हुई. सुपारको दो सालों में ही इसपर नियंत्रण खो बैठा.