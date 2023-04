LG वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा-IIT में पढ़े होने के बाद भी कुछ लोग अनपढ़

नई दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना (VK Saxena) ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को अपनी डिग्री का घमंड नहीं करना चाहिए और कुछ लोग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में पढ़ने के बावजूद अनपढ़ रह जाते हैं. सक्सेना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्री को लेकर केजरीवाल की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था.

उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘मैंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी टिप्पणियों के बारे में सुना है. किसी को अपनी डिग्री पर घमंड नहीं करना चाहिए. कोई डिग्री केवल शिक्षा की रसीद होती है लेकिन असली शिक्षा आपके ज्ञान और व्यवहार में होती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कैसा व्यवहार दिखाया गया है. यह साबित हो गया है कि आईआईटी में पढ़े होने के बावजूद कुछ लोग कैसे अनपढ़ रह जाते हैं.’’

#WATCH | One should not boast about their degree… It is now proved that some people remain illiterate even after studying at IIT: LG Vinai Kumar Saxena on CM Arvind Kejriwal’s statement on PM Modi’s degree pic.twitter.com/xTFF8PAmtn

— ANI (@ANI) April 9, 2023