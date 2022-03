ग्राहक के एक वाक्य ने बदल दी अखबार बेचने वाले की जिंदगी, 20 साल बाद मिलने पर सुनाई सफलता की कहानी

पुणे. इस खबर को पढ़कर आपके दिमाग में सबसे पहली बात जो उभर कर आ सकती है, वो ये कि कहीं ऐसा भी होता है! कहीं किसी आदमी के एक वाक्य से अखबार बेचने वाले लड़के की पूरी जिदंगी बदल सकती है. पुणे में एक अखबार बेचने वाले लड़के दत्ता अल्मोर को एक ग्राहक सत्तार इनामदार ने एक बार कहा कि वह अगले वाजपेयी हो सकते हैं. इस बात को उसने अपनी प्रेरणा बना लिया और अब वो पुणे में स्केचर्स के एरिया मैनेजर हैं. उस लड़के ने 20 साल बाद सत्तार इनामदार को स्केचर्स के शोरूम में पहचान लिया, जहां वह एरिया मैनेजर हैं.

सत्तार इनामदार अपनी बेटी सबिहा इनामदार के साथ जूते खरीदने के लिए स्केचर्स गए थे. वहां उनको एक युवक मिला जो उनके पास आया और बोला, ‘मुझे पहचाना क्या?’ सबिहा ने ट्विटर पर लिखा कि ‘मेरे पिताजी उसे पहचान नहीं पाए.’ लेकिन उसके आगे युवक ने उन्हें जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला था. युवक ने बताया कि ’20 साल पहले मैं उस इलाके में एक पेपरबॉय था जहां आप रहते थे. आपकी पत्नी ने मुझे हर ईद पर शीर-कोरमा खाने को देती थीं. एक बार आपने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी जिंदगी बदल गई. वह जीवन बदलने वाली बात थी.’

Aisa bhi hota hai!

My dad and I had been to Sketchers to buy shoes. There we meet a young man, who came to us and said, “Mala olakhla ka?”

(Did you recognize me)

My dad could not recognise him.

What he said next

was shocking!

