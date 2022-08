सोनाली फोगाट मौत मामला: कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

पणजी. गोवा की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को शनिवार को दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अंजुना पुलिस ने शनिवार को आरोपी सुधीर सागवान और सुखविंदर सिंह को मापुसा शहर की अदालत में पेश किया.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत ने दोनों को दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सागवान और सिंह 22 अगस्त को लोकप्रिय टिकटॉक स्टार फोगाट के साथ गोवा पहुंचे थे. फोगाट हरियाणा की रहने वाली थीं. 42 वर्षीय फोगाट को 23 अगस्त की सुबह उत्तरी गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में उनके होटल से मृत अवस्था में लाया गया था.

#UPDATE | Sonali Phogat death case | Both accused – Sukhwinder Singh & Sudhir Sangwan – have been sent to 10-day Police custody.#Goa https://t.co/2cdSm2hXYi

— ANI (@ANI) August 27, 2022