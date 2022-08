सोनाली फोगाट मौत मामलाः गोवा पुलिस ने संदिग्ध ड्रग पैडलर और रेस्तरां मालिक को किया गिरफ्तार

पणजीः गोवा पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कथित तौर पर ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले एक संदिग्ध तस्कर को शनिवार को हिरासत में ले लिया. गोवा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा को यह जानकारी दी.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों ने अपने बयान में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध व्यक्ति से मादक पदार्थ खरीदने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद दत्ताप्रसाद गांवकर को अंजुना से हिरासत में ले लिया गया. अधिकारी के मुताबिक, हिरासत में लिए गए एक अन्य व्यक्ति की पहचान कर्लीज रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स के रूप में हुई है, जहां सोनाली फोगाट 42 मौत से पहले 22 अगस्त की देर रात पार्टी कर रही थीं.

UPDATE #SonaliPhogatDeath case | Anjuna Police detain owner of Curlies beach shack.

Drug peddler Dattprashad Gaonkar has been arrested by Anjuna Police. He had supplied drugs to accused Sukhwinder Singh. #Goa https://t.co/yfeabzlnAH

— ANI (@ANI) August 27, 2022