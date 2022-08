गोवा के CM बोले- सोनाली फोगाट केस की होगी डिटेल जांच, DGP कर रहे मॉनिटरिंग

पणजी. टिकटॉक स्टार और बीजेपी से चुनाव लड़ चुकीं सोनाली फोगाट की मौत (Sonali Phogat Death) के बाद लगातार उनके परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने भी सोनाली फोगाट की मौत पर बयान दिया है. प्रमोद सावंत ने कहा कि सोनाली की मौत को हम सीरियली ले रहे हैं. डीजीपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और डीजीपी के अनुसार, सोनाली की मौत दिल की धड़कनें रुकने की वजह से हुई है. उन्होंने बताया कि इसका स्पष्ट कारण जांच और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा. इस केस में फोगाट के पीए को हिरासत में लिया गया है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने कहा था कि टिकटॉक पर अपने वीडियो से मशहूर हुई हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट (42) को सोमवार शाम उत्तरी गोवा के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में “मृत लाया गया” था. अधिकारी ने कहा था कि फोगाट की मौत संभवत: दिल का दौरा पड़ने से हुई है. फोगाट के परिजन मंगलवार रात गोवा पहुंचे. सोनाली फोगाट का आज गोवा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल (जीएमसीएच) में पोस्टमार्टम किया जाएगा, ताकि उनकी मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

सोनाली फोगाट ने दूरदर्शन पर एंकरिंग से की थी शुरुआत, राजनीति के साथ अभिनय को भी बनाया करियर

#WATCH | Speaking on demise of Haryana BJP leader & content creator Sonali Phogat, Goa CM Pramod Sawant says, “We’re taking it seriously. DGP himself is monitoring. Investigation&postmortem reports will come to him. Preliminary,as per doctors & DGP,it seems to be cardiac arrest.” pic.twitter.com/UUP0PmqIa9

— ANI (@ANI) August 24, 2022