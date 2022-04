कांग्रेस जॉइन करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर? दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ की बैठक

नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास 10 जनपथ पर शनिवार दोपहर एक बैठक बुलाई, जिसमें शामिल होने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी पहुंचे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रशांत किशोर के अलावा इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एके एंटनी, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और अजय माकन भी शामिल होने के लिए 10 जनपथ पहुंचे.

प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराना मुमकिन है, यदि सही रणनीति के साथ समय पर तैयारियां शुरू कर दी जाएं. माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बातचीत शुरू की है. कुछ दिनों से ये अटकलें भी चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को गुजरात चुनाव में कोई बड़ी भूमिका सौंप सकती है. इससे पहले एक इंटरव्यू में खुद प्रशांत किशोर ने कहा था कि वह मई में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा एलान करेंगे.

Congress leaders Ambika Soni, Digvijaya Singh, Mallikarjun Kharge and Ajay Maken arrive at the residence of party chief Sonia Gandhi in Delhi.

Rahul Gandhi and KC Venugopal are also present at her residence. pic.twitter.com/I2CVyBdCly

