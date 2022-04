सांप्रदायिक हिंसाओं को लेकर केंद्र के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष, 13 नेताओं ने जारी किया संयुक्त बयान

नई दिल्ली: देशभर में घटती सांप्रदायिक घटनाओं (Communal Violence) को लेकर शनिवार को विपक्ष ने चिंता जताई. इसके लिए कई विपक्षी पार्टियों ( Opposition Party) ने एक साथ मिलकर केंद्र सरकार के बर्ताव पर निराशा भी व्यक्त की. शनिवार को 13 विपक्षी पार्टियों के नेता एक साथ लामबंद हुए और सांप्रदायिक हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी पर चिंता जाहिर की.

देश में हाल ही घटित घटनाओं सांप्रदायिक घटनाओं पर केंद्र के रवैये को लेकर 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया. इसमें सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और हिंसा के दोषी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की.

We reiterate our commitment to combat and confront the poisonous ideologies which are attempting to entrench divisiveness in our society.

– Joint appeal by like-minded political parties to the people to maintain peace & harmony, demanding stringent punishment to perpetrators pic.twitter.com/SPz4rdHNQf

