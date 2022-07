संसद का मानसून सत्रः सदन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी भिड़ीं, साथी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष को सीट पर ले गए

हाइलाइट्स राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से बढ़ा सियासी बवाल सदन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसद रमा देवी से की थी बात

नई दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की विवादित टिप्पणी पर जमकर बवाल हो गया है. बीजेपी ने संसद में कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग की जा रही है. गरमाए माहौल में संसद के अंदर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस की खबर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, मामला इतना बढ़ गया कि कई सांसदों को आकर बीच बचाव करना पड़ा.

वाकया लोकसभा में करीब 12 बजे का है. सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी इस्तीफा दो का नारा लगा रहे थे. सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थीं, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया वापस लौटकर रमा देवी के पास गईं और कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है. इसी बीच स्मृति ईरानी ने उनसे कुछ कहा तो सोनिया ने जोर से कहा- Don’t talk to me. इसके बाद स्मृति और सोनिया गांधी के बीच तीखी बहस हुई. ये बहस करीब 2-3 मिनट चली.

सोनिया गांधी जब रमा देवी से बात कर रही थीं, तब बिट्टू और गौरव गोगोई भी वहां पर मौजूद थे. सूत्रों के मुताबिक, रमा देवी से सोनिया कह रही थीं कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? उसी समय स्मृति ईरानी वहां आईं और कहा- Ma’m, May I help You. स्मृति ने कहा कि आपका नाम मैंने लिया था. तब सोनिया ने जोर से कहा कि Don’t talk to me. मामला गरमाते देख दोनों तरफ के सांसद आ गए. नारेबाजी होने लगी. इस बीच गौरव गोगोई और सुप्रिया सुले ने बीच बचाव किया.

संसद में दिखा स्मृति ईरानी का आक्रामक अंदाज

आमतौर पर सौम्यता से बात करने वाली स्मृति ईरानी इससे पहले सदन में काफी गुस्से में नजर आईं. उन्होंने लोकसभा में अधीर रंजन के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा और देश से माफी मांगने के लिए कहा. ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू जी कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बन गईं. कांग्रेस नेताओं ने उन्हें कठपुतली कहा. कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक बताया. कल कांग्रेस के एक नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी संबोधित करके उनका अपमान किया.’

ईरानी ने आगे कहा कि आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान हैं. मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आपने द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान की इजाजत दी. एक महिला का अपमान करने की इजाजत दी. सोनिया गांधी ने एक गरीब महिला का अपमान करने दिया. कांग्रेस को इस देश से माफी मांगनी चाहिए. सोनिया गांधी इस देश से माफी मांगें. शर्म करो.

