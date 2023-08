श्रीनगर. कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को श्रीनगर पहुंचने के बाद निगीन झील में नाव की सवारी की. वह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ रहेंगी, जो शुक्रवार को तीन दिवसीय निजी यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे थे. उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर उनका घर है… वह यहां और इस भूमि से लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए वह यहां शांति से दो दिन बिताना चाहते हैं.

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और निजी यात्रा है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, ‘राहुल गांधी लद्दाख के अपने सप्ताह भर के दौरे से शुक्रवार शाम श्रीनगर पहुंचे. उन्होंने कहा कि वायनाड के सांसद राहुल के साथ शनिवार को उनकी मां भी होंगी. पार्टी नेता ने कहा कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ इन दोनों के साथ शामिल हो सकती हैं.

#WATCH | J&K: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrived in Srinagar and took a boat ride in Nigeen Lake. pic.twitter.com/a0NHTqzor1

— ANI (@ANI) August 26, 2023