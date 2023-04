VIDEO: ‘नमस्ते इंडिया, मेरा नाम पार्क जिन है...’, जब साउथ कोरियाई विदेश मंत्री की हिंदी में बातें सुनकर जयशंकर को हुआ आश्चर्य

नई दिल्ली. दक्षिण कोरिया (South Korea) के विदेश मंत्री पार्क जिन (Park Jin) दो दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं. इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत-दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों को 50 साल भी पूरे हो चुके हैं. दिल्ली पहुंचकर उन्होंने हिंदी में अपना परिचय दिया. उन्होंने कहा, ‘नमस्ते इंडिया, मेरा नाम पार्क जिन है’. उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है और मुझे यहां की फिल्में बहुत पसंद हैं. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की दिल खोलकर तारीफ की.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन ने उनसे हिंदी में बात करते हुए कहा, ‘मुझे इंडिया आकर और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है.’ इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई. दोनों समकक्ष नेताओं ने साउथ कोरिया और भारत के बीच रणनीतिक साक्षेदारी और संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की है.

#WATCH | “Mujhe India aa kar aur aapse mil kar bhut khushi ho rahi hai,” says South Korea’s Foreign Minister Park Jin in Hindi as he thanks EAM Dr S Jaishankar for the warm welcome pic.twitter.com/VkBskMnywH

— ANI (@ANI) April 7, 2023