शादी की उम्र बढ़ाने पर सपा सांसद का अजीब बयान, बोले- अगर वो 16 साल में मेच्योर हो जाती है तो..., VIDEO वायरल

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी (samajwadi party) के दो नेताओं ने अजीब बयान दिया है. सपा सांसद सैयद तुफैल हसन के बयान का वीडियो वायरल हो गया है. वहीं बयान के कारण उनकी आलोचना हो रही है. एक सपा नेता ने विवाह को महिलाओं में प्रजनन क्षमता से जोड़ा, वहीं दूसरे नेता ने इस देश में गरीबी के कारण जल्‍दी विवाह को उचित ठहराया था. हालांकि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (akhilesh yadav) ने इन बयानों से खुद को दूर रखा है.

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद सैयद तुफैल हसन ने कहा कि लड़कियों की शादी तब होनी चाहिए जब उनकी प्रजनन क्षमता पूरी हो जाए. समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हसन ने कहा कि महिलाओं की प्रजनन आयु 16-17 वर्ष से 30 वर्ष तक होती है. शादी के प्रस्ताव 16 साल की उम्र में आने लगते हैं. अगर शादी में देरी होती है, तो दो नुकसान होते हैं. एक है बांझपन की संभावना. दूसरा यह है कि बच्चे उम्र बढ़ने पर व्यवस्थित नहीं होते हैं. जब आप अपने जीवन के अंतिम दशक में होते हैं, तब भी आपके बच्चे छात्र होते हैं. हम प्राकृतिक चक्र को तोड़ रहे हैं.

ये भी पढ़ें : ‘…तो आवारगी बढ़ जाएगी’: लड़कियों की शादी वाले प्रस्ताव पर सपा सांसद ने कहा कुछ ऐसा, देनी पड़ी सफाई

ये भी पढ़ें : लड़कियों की शादी की उम्र 21 पर कैबिनेट की मुहर, हिसार में ‘लाडो पंचायत’ ने मनाया जश्न, जानिए क्यों?

सांसद सैयद तुफैल हसन ने कहा कि मेरा मानना ​​​​है कि जब एक लड़की परिपक्व हो जाती है और प्रजनन की उम्र प्राप्त कर लेती है, तो उसे शादी कर लेनी चाहिए. अगर लड़की 16 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है, तो वह 16 साल की उम्र में शादी कर सकती है. अगर वह 18 साल की उम्र में वोट दे सकती है, तो वह शादी क्यों नहीं कर सकती ?

#WATCH | Girls should be married when they attain age of fertility. There is nothing wrong if a mature girl is married at 16. If she can vote at age of 18, why can’t she marry?: Samajwadi Party MP ST Hasan on Govt’s decision to raise legal age of marriage for women to 21 years pic.twitter.com/UZxHrMcjrh

— ANI (@ANI) December 17, 2021