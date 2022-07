नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि भारत में स्पेस टूरिज्म बहुत जल्द संभव होगा. उन्होंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन के माध्यम से अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है. स्‍पेस टूरिज्‍म वर्तमान में काफी महंगा है. इस साल अप्रैल में अमेरिकी कंपनी Axiom Space ने 3 बिजनेसमेन को इंटरनेशनल स्‍पेस स्‍टेशन (ISI) की यात्रा कराई थी. रिपोर्ट की मानें तो एक यात्री से करीब 420 करोड़ रुपये चार्ज किए गए थे.

फ‍िलहाल इस सेक्‍टर में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के सहयोग से Axiom Space और SpaceX जैसी कंपनियां बाजार बनाने में जुटी हैं. राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेशनल स्‍पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) ने भी अंतरिक्ष पर्यटन को शामिल करने समेत इन गतिविधियों में प्राइवेट सेक्‍टर की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने की मांग की. अंतरिक्ष कूटनीति पर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसरो ने अंतरिक्ष गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में 61 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाया है.

Space tourism to be possible very soon 🚀@isro is in the process of developing indigenous capabilities towards space tourism through the demonstration of human space flight capability to Low Earth Orbit (LEO): Union Minister @DrJitendraSingh pic.twitter.com/6tfjUcBRyP

— PIB India (@PIB_India) July 24, 2022