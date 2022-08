कनाडा में स्पीकर ओम बिरला बोले- दुनिया भारत के विकास मॉडल की ओर देख रही है

हैलिफैक्स. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को 65 वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के समापन दिवस पर कनाडा में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित किया. अपने संबोधन में स्पीकर ने ‘न्यू इंडिया’ की आकांक्षाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा विकास के भारतीय मॉडल को दुनिया भर के देशों द्वारा एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. यहां वह संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रहे थे.

ANI के मुताबिक उन्होंने अपने संबोधन में नए भारत की आकांक्षाओं-उपलब्धियों के बारे में बात की. उन्होंने इस बात पर खासा जोड़ दिया कि कैसे विकास के भारतीय मॉडल को अन्य देशों द्वारा एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है. मेजबान देश के उत्साह से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए ट्वीट किया.

As I depart from Canada with IPD, my sincere thanks to Presiding Officers of both the House of Parliament of Canada H.E. Mr. @AnthonyRota & H.E. Mr. @GeorgeFureyNL for successfully organizing the #65CPC and for extending warm hospitality to each one of us. Thank You.@HCI_Ottawa

— Om Birla (@ombirlakota) August 26, 2022