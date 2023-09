नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र (Special Session of Parliament) बुलाया है. हालांकि यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह विशेष सत्र नए संसद भवन (New parliament Building) में आयोजित किया जाएगा. साथ ही यह सवाल भी था कि आखिर नए संसद भवन में कार्यवाही कब से शुरू होगी. तो नए संसद भवन में कार्यवाही कब से शुरू होगी इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है.

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 18 सितंबर से शुरू होने वाला संसद का विशेष सत्र पुरानी इमारत में शुरू होगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर संसदीय कामकाज नए संसद भवन में स्थानांतरित हो जाएगा. बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन इस साल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था.

The Special Session of Parliament will start in the old building on 18th September and will be later moved to the new building on 19th September on the occasion of Ganesh Chaturthi: Sources pic.twitter.com/nMS1nr3WsB

