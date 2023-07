नई दिल्‍ली. स्‍पाइसजेट की फ्लाइट कोच्चि में दुर्घटनाग्रस्‍त होने से बाल-बाल बच गई. दरअसल, दुबई से कोच्चि आ रहे विमान का टायर अचानक लैंडिंग के वक्‍त फट गया. ऐसे में पायलट के लिए अक्‍सर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा पाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होता. इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई है. स्पाइसजेट की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बोइंग-737 की पूरी तरह से सुरक्षित लैडिंग हुई है.

On July 4, SpiceJet Boeing 737 operated flight SG-17, Dubai (DXB) – Cochin (COK). During post-flight walk around NO 2 tyre was found burst. All system parameters were normal during and post-flight and landing was smooth: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/TjBhDFrv3b

— ANI (@ANI) July 4, 2023