5 हजार फीट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिखा धुआं, जबलपुर की उड़ान वापस दिल्ली लौटी

नई दिल्ली. दिल्ली-जबलपुर स्पाइसजेट के विमान के अंदर धुआं होने के चलते फ्लाइट को दिल्ली हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा. यह घटना आज सुबह की है. दरअसल, जब विमान 5 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तभी केबिन में चारों तरफ अचानक से धुआं फैलने लगा. घटना को लेकर स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को दिल्ली हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है.

#WATCH | A SpiceJet aircraft operating from Delhi to Jabalpur returned safely to the Delhi airport today morning after the crew noticed smoke in the cabin while passing 5000ft; passengers safely disembarked: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/R1LwAVO4Mk

— ANI (@ANI) July 2, 2022