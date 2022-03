गर्मी में प्यास से बेहाल थी गिलहरी, जब पानी की बोतल मिली तो फिर...देखें वायरल Video

नई दिल्ली: ठंड का मौसम चला गया और अब गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है. गर्मी आते ही तेज धूप, गर्म हवाएं चलने से बार-बार पानी की प्यास भी लगने लगी है. मनुष्य तो कैसे भी गर्मी से राहत पाने के तरीके तलाश लेता है लेकिन इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी पशु-पक्षियों और जानवरों को होती है. कई बार तो इन बेजुबान जानवरों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल पाता. सोशल मीडिया में जानवरों और पक्षियों से संबंधित वीडियो खूब देखने को मिलते हैं लेकिन इस समय एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको सच में पशु पक्षियों के लिए सोचने के बारे में मजबूर कर देगा.

वायरल वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. सुशांत सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अक्सर ऐसे वीडियो पोस्ट करते रहते हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है. सुशांत नंदा ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें एक शख्स एक गिलहरी को पानी पिलाते हुए दिख रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी पानी की बोतल से गिलहरी को पानी पिला रहा है और गिलहरी भी लगातार बिना किसी डर के पानी पी रही है. गिलहरी को अपने दो पैरों पर खड़ी होकर बोतल पकड़ कर पानी पी रही है. उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह काफी समय से प्यासी थी और अब वह इतना पानी पी लेना चाहती है कि उसे फिर प्यास न लगे.

Carry out a random act of kindness, with no expectation that one day someone might do the same for you…

🎬 ikecatcher pic.twitter.com/lvPQHAtoFd

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 19, 2022