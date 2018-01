People from social media gathered for the justice war by Sreejith in Trivandrum. This is what we called #ThaanaaSerndhaKootam 👌#JusticeForSreejith pic.twitter.com/v80gwy5RNZ

— All Kerala Suriya FC (@AllKeralaSFC) January 14, 2018



Visited Sreejith expressing my solidarity to his demand of a CBI inquiry.

#JusticeForSreejith pic.twitter.com/5mPnbDxZpi

— Ramesh Chennithala (@chennithala) January 13, 2018



@narendramodi @MVenkaiahNaidu @SushmaSwaraj Sreejith's brother was killed in police custody & his Sathyagraha demanding action against responsible has passed 762 days. We've no hope with state Govt. Please don't let him die starving! #JusticeForSreejith https://t.co/3KpsbesYOB pic.twitter.com/FCRePhwZgR

— Aravind Panicker (@AravindPanickar) January 11, 2018



#justiceforsreejith no media support no party support no people support this is happening in Kerala / we all are still sleeping 760 days of strike for his brother death pic.twitter.com/aHrXrc9U8s

— anil (@anil60049) January 11, 2018



We’ve seen you striving for justice, all alone. And like all of Kerala, we’re joining you in this fight. Together, we’ll fight until justice is delivered. This win is for you! #JusticeForSreejith #MUMKER pic.twitter.com/zbmKF4umvV

— CK Vineeth (@ckvineeth) January 14, 2018



Had a very constructive meeting w/ @drjitendrasingh on the imperative need for a CBI inquiry into the custodial death of Sreejith's brother. We then met together with @rajnathsingh ji who agreed that custodial deaths should always be inquired into. Expecting official OK today pic.twitter.com/eBBXsU5Mpc

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 15, 2018

त्रिवेंद्रम के पार्शाला पुलिस थाने में मोबाइल चोरी के आरोप में 19 मई, 2014 को श्रीजीव नाम के एक युवक को लाया गया. इसके दो दिन बाद यानी 21 मई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में श्रीजीव की मौत हो गई. आरोप है कि दो दिनों की हिरासत में पुलिस ने श्रीजीव को इतनी बुरी तरह टार्चर किया कि उसकी मौत हो गई. श्रीजीव की मौत को आत्महत्या बताते हुए उसका शव उसके परिवार को दे दिया गया लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ. इसके बाद शुरू हुई श्रीजीव के भाई की इंसाफ की लड़ाई.श्रीजीव के बड़े भाई श्रीजीत को शुरू से ही अपने भाई की मौत की कहानी झूठी लगी थी, उन्हें यकीन था कि सच वो नहीं है जो पुलिस बताती आई है. श्रीजीत कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, उनके भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वह 2015 में केरल सचिवालय के सामने धरने पर बैठ गए. उनकी मांग थी कि जब तक श्रीजीव की मौत का सच दुनिया के सामने नहीं आ जाता, वो सचिवालय के सामने ही बैठे रहेंगे.दो साल बाद साल 2016 में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि श्रीजीव मामले में पुलिस की कहानी झूठी थी और उसकी मौत पुलिस हिरासत में ही हुई थी. जांच में सर्कल इंस्पेक्टर गोपाकुमार और एडिशनल सब इंस्पेक्टर फिलिपोस को दोषी ठहराया गया. प्राधिकरण की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुलिस ने श्रीजीव को ज़बरदस्ती ज़हर खिलाया. हालांकि, इसके बाद श्रीजीत और उनकी मां रमणी को केरल सरकार से 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप दिये गए पर श्रीजीत सीबीआई जांच के लिए अड़े रहे.सरकार ने मुआवज़ा देकर श्रीजीत के धरने को खत्म करना चाहा, इस पर श्रीजीत ने कहा कि उनका धरना पैसे के लिए नहीं, इंसाफ के लिए है और उन्होंने अपना धरना जारी रखा. इस बीच राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट में दोषी पाए गए दोनों पुलिसवालों को सस्पेंड भी नहीं किया गया.इधर श्रीजीत का धरने पर मीडिया का ध्यान भी गया, कई अखबारों और चैनलों ने उनके धरने को दुनिया के सामने लाया. इस पूरे मामले में तब की यूडिएफ सरकार के मुख्यमंत्री ओमन चांडी की काफी किरकिरी हुई. आखिरकार सरकार ने सीबीआई से इस केस की जांच का आग्रह किया. सीबीआई ने सरकार के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया.मई 2016 में केरल में सरकार बदली और पीनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ की सरकार बनी. इस बीच श्रीजीत के धरने को 700 से भी ज्यादा दिन गुज़र गए पर वो सचिवालय के आगे धरने पर बैठे रहे.श्रीजीत को तब और बल मिला, जब उनके धरने को सोशल मीडिया में काफी समर्थन मिलने लगा. नतीजा ये हुआ कि 14 जनवरी को 'Justice For Sreejith' के बैनर तले केरल के अन्य शहरों से लोग श्रीजीत के समर्थन में सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए और सीबीआई जांच की मांग की. सोशल मीडिया में #JusticeForSreejith से लोगों ने देश के कोने कोने से श्रीजीत को सपोर्ट किया.15 जनवरी को कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसदने इस मामले में अलप्पुज़ा सांसद केसी वेणुगोपाल के साथ केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र से मुलाकात कर सीबीआई जांच का भरोसा दिलवाया. इसके बाद मुख्यमंत्री विजयन ने भी श्रीजीत से मुलाकात की और सीबीआई जांच का आश्वासन दिया, लेकिन श्रीजीत इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं आ जाते.