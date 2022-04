प्लीज मदद कीजिए..हमें अपनी मातृभूमि को बचाना है... आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका के नेता ने PM मोदी से लगाई गुहार

कोलंबो: श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच वहां के विपक्ष के नेता सजिथ प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस द्वीपीय देश को “अधिकतम संभव सीमा” तक मदद मुहैया कराने का आग्रह किया है. समाचार एजेंसी एएनआई के साथ सोमवार को हुई बातचीत में सजिथ प्रेमदासा ने पीएम मोदी से कहा, ”कृपया श्रीलंका की यथासंभव मदद करने का प्रयास करें. यह हमारी मातृभूमि है, हमें अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर बचाना है.”

श्रीलंकाई नेता ने गोटाबाया राजपक्षे सरकार की कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे को देश के लोगों को धोखा देने के लिए रचा गया मेलोड्रामा करार दिया. श्रीलंका में आर्थिक संकट से पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच नेता प्रतिपक्ष सजिथ प्रेमदासा ने कहा, ”गोटाबाया राजपक्षे की कैबिनेट का सामूहिक इस्तीफा एक मेलोड्रामा है, जो हमारे देश के लोगों को ठगने के लिए किया जा रहा है. यह देश की जनता को किसी प्रकार की राहत देने की दिशा में कोई वास्तविक प्रयास नहीं है, बल्कि बेवकूफ बनाने की कवायद है.”

Colombo | “Please try and help Sri Lanka to the maximum possible extent. This is our motherland, we need to save our motherland,” Sajith Premadasa, LoP in Sri Lanka gives a message to Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/vy92IESJIO

— ANI (@ANI) April 4, 2022