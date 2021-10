सांप को सांप कहिए, आम नागरिकों की हत्या पर श्रीनगर के मेयर का पाकिस्तान पर हमला

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में तीन दिनों में हुई पांच नागरिकों की हत्या को लेकर श्रीनगर के मेयर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है. मेयर जुनैद मट्टू ने कहा कि इन वारदातों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. मट्टू ने कहा कि हम सबको बाहर सड़क पर आना चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी चीजों को मंजूरी नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि मैं सभी समुदायों से एक साथ खड़े होने की अपील करता हूं. मट्टू ने कहा कि सांप को सांप कहिए, ये हमारे लोगों को बर्बाद करने के लिए निकले हैं.

मेयर ने कहा कि सिख समुदाय ने उन हालातों में यहां रहना स्वीकार किया जब यहां कोई नहीं था, यही लोग बाढ़ और अन्य परेशानियों के वक्त मदद के लिए आगे आए. उन्होंने कहा कि कश्मीर हर धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का है. उन्होंने कहा कि कश्मीर मुस्लिम का है तो हिंदुओं का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है. उन्होंने कहा कि मिलिटेंट निहत्थे लोगों पर वार नहीं करते हैं, आतंकवादी करते हैं इसलिए उन्हें आतंकवादी ही कहा जाए.

#WATCH The elements backed by Pak behind this. We should all come out on the streets &take a stand as a society that we’ll not allow this..I appeal to all communities to stand together. Kashmir belongs to people of all religious beliefs: Srinagar mayor on recent civilian killings pic.twitter.com/hgN7C34QlC

— ANI (@ANI) October 7, 2021