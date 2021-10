Srinagar: अपने साथी को खोकर आंसुओं में डूबे टीचर, ये वीडियो आपको रुला देगा

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के श्रीनगर में एक बार फिर आतंक का घिनौना रूप सामने आया जब आंतकियों एक एक स्कूल को अपना निशाना बनाया. आंतकियों ने श्रीनगर (Srinagar) के ईदगाह के एक स्कूल में हमला किया और स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर को गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद से ही स्कूल में मातम पसरा हुआ है. घटना के बाद तुरंत सुरक्षाबल घटनास्थल पर पहुंचे और आतंकियों से तलाश में जुट गए.

बताया जा रहा है कि श्रीनगर के ईगदाह के गवर्मेंट ब्यॉज हायर सेकेंडरी स्कूल में हथियार बंद आतंकी घुसे और उन्होंने प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक का नाम दीपक चंद की गोली मारकर हत्या कर दी. घाटी में पिछले पांच दिनों में हत्या की सातवीं घटना सामने आई है.

घटना के बाद से प्रिंसपल और शिक्ष के परिवार में मातम पसरा हुआ है. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से ही अपने प्रिंसिपल और साथी शिक्षक को खोने से शिक्षकों में भी मातम छाया हुआ है. सोशल मीडिया में वयारल वीडियों में साफ देखा जा सकता है स्कूल के शिक्षक अपने सहयोगियों की हत्या पर दुखी है. कई शिक्षक इस घटना पर रोते हुए भी दिख रहे हैं.

#WATCH | J&K: Teachers of the government school in Srinagar’s Idgah Sangam mourn the killing of two of their colleagues by terrorists earlier today pic.twitter.com/K3RgJqVJRC

— ANI (@ANI) October 7, 2021