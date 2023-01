Video: मकर मेले में मची भगदड़, एक महिला की मौत, 20 घायल, 4 की हालत गंभीर

कटक. ओडिशा के कटक जिले में शनिवार को मची भगदड़ में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर है. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मकर मेला के मौके पर बडंबा-गोपीनाथपुर टी-ब्रिज पर बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के कारण वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई.

वहीं बडंबा-नरसिंहपुर के विधायक और पूर्व मंत्री देबी प्रसाद मिश्रा ने पुष्टि की कि मृतक की पहचान 45 वर्षीय अंजना स्वैन के रूप में हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को कटक शहर के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. मिश्रा ने कहा कि अन्य घायलों को बडंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | Odisha: One dead, nine injured after a stampede occurred during Makar Mela rush at Singhanath Temple in Baramba, Cuttack.

One dead while nine were injured in incident, three were referred to another hospital in Cuttack: Dr Ranjan Kumar Barik, Baramba hospital pic.twitter.com/t5FM7nkPKw

— ANI (@ANI) January 14, 2023