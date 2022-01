Today Top News: 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान, पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. दुनियाभर में पिछले एक सप्ताह के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के रोजाना 20 लाख मामले सामने आए हैं. 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में यह तेजी आई है. भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के कारण कोरोना महामारी की तीसरी (Third Wave of Corona) लहर का पीक फरवरी में आ सकता है. अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान जताया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election Date) का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav Phase wise Schedule) की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पढ़ें देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें

आपकी विधानसभा सीट पर कब होगी वोटिंग, इन 2 तस्वीरों से समझें यूपी चुनाव की ABCD

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Election Date) का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने यूपी विधानसभा चुनाव (UP Chunav Phase wise Schedule) की तारीकों का ऐलान कर दिया है. यूपी (UP Election Dates) में सात चरणों में मतदान होंगे. चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Chunav Date) में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी से होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

ओमिक्रॉन की डरावनी रफ्तार, बीते 7 दिन में दुनियाभर में नए वेरिएंट के रोजाना 20 लाख केस

दुनियाभर में पिछले एक सप्ताह के दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के रोजाना 20 लाख मामले सामने आए हैं. 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में यह तेजी आई है. एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस के आंकड़ों से यह पता चला है. सप्ताह के 7 दिनों में हर दिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के औसतन 2,106,118 केस मिले हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

भारत में फरवरी में आएगी ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी, यूएस एक्सपर्ट का Alert

भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के कारण कोरोना महामारी की तीसरी (Third Wave of Corona) लहर का पीक फरवरी में आ सकता है. अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान जताया है. इनके अनुसार फरवरी में देश में रोजाना कोविड-19 (Covid-19) के 5 लाख मामलों के आने की संभावना है. हालांकि उन्होंने यह कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी गंभीरता डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम होगी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

PAK के मर्री हिल स्टेशन पर हादसा, बर्फबारी में दबकर 10 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) के टूरिस्ट डेस्टीनेशन मर्री शहर (Murree) में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. भारी बर्फबारी (Heavy Snowfall) की वजह से यहां 22 टूरिस्ट जिंदा दफन हो गए. इनमें 10 बच्चे शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 1122 लोगों को बचा लिया गया है. बर्फबारी इतनी तेज हुई कि कई वाहन बर्फ में दब गए और आगे नहीं बढ़ पाए. इस दौरान समय पर मदद नहीं मिलने के कारण वाहनों में सवार लोगों ने ठंड और घुटन की वजह से दम तोड़ दिया. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

यूपी चुनाव में बड़ा अहम है जाति समीकरण, जानें किस वर्ग की कितनी है संख्या

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Election) का ऐलान होते ही अब यूपी की विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में मंथन शुरू हो गया है. यह वह सूबा है जहां पिछड़ा वर्ग और दलितों का अधिकांश सीटों पर वर्चस्व है. सवर्ण भी यूपी की कई सीटों पर गहरा प्रभाव रखते हैं, लेकिन यहां उनकी आबादी आंकड़ों के लिहाज से दलित और पिछड़ा से कम है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

चुनाव आयोग ने बनाया ये फुलप्रूफ प्लान, इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Chief Election Commissioner Sushil Chandra) ने बताया कि कोरोना महामारी और इस वायरस के नए व अधिक संक्रामक वैरिएंट ओमिक्रॉन के तेज प्रसार के बीच आयोग ने किस तरह चुनाव आयोजित करने की तैयारी की है. उन्होंने कहा कि महामारी के बीच चुनाव करवाना चुनौती है लेकिन यह हमारा कर्तव्य भी है. आयोग के अनुसार इस बार चुनावों को लेकर तीन उद्देश्यों पर काम किया गया है. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

महाराष्ट्र में बेलगाम हुआ कोरोना, 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज सब बंद

महाराष्ट्र ( Maharashtra) में राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को नाइट कर्फ्यू (Corona Night Curfew) लगाने का निर्णय ले लिया, यह 10 जनवरी से प्रभावशील होगा. सरकार ने अब निजी कार्यालयों को 50 प्र‍तिशत क्षमता पर संचालित करने के लिए कहा है. रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑडिटोरियम को भी आधी क्षमता से काम करने को कहा गया है. स्कूल और कॉलेज के साथ जिम, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे. जैसा कि पहले घोषित किया गया था स्कूल और कॉलेज को 15 फरवरी तक बंद किया गया था. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेस में गैरमौजूदगी से हैरान बचपन के कोच, बोले- समझ नहीं आ रहा…

भारतीय टीम के दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के लिए रवाना होने से पहले विराट कोहली (Virat Kohli) ने वनडे टीम के कप्तान के रूप में अपने निष्कासन पर खुल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की. इस कॉन्फ्रेस में विराट कोहली ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के उन दावों को झूठा बताया, जिसमें कहा गया था कि टी20 की कप्तानी छोड़ने के लिए वर्तमान टेस्ट कप्तान को मना किया गया था. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

NASA सबसे शक्तिशाली टेलीस्‍कोप को तैनात करने में कामयाब, जानें क्‍या है खासियत

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने सफल लॉन्चिंग के दो हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्‍पेस टेलीस्कोप (JWST) को तैनात करने में कामयाबी हासिल की है. बीते दो हफ्तों से दुनिया की निगाहें इस मिशन पर लगी हुईं थीं. हमारे सोलर सिस्‍टम के अलावा दूसरी दुनिया, एस्टेरॉयड, ब्लैक होल्स और आकाशगंगाओं के अनसुलझे रहस्‍यों को हल करने में इस टेलीस्‍कोप की मदद मिलेगी. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

जैकलीन संग ठग की इंटिमेट तस्वीर वायरल, ट्रोल होने पर एक्ट्रेस ने की ये अपील

जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez Instagram) ने सोशल मीडिया शेयर किए बयान में लिखा है, ‘यह देश ने और इस देश के लोगों ने मुझे हमेशा बहुत सारा और असीमित प्यार दिया है. इसमें मीडिया से मेरे फ्रेंड्स शामिल हैं जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है. मैं मौजूदा वक्त में एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूं. मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही इससे बाहर निकलते हुए देखेंगे. मेरी अपने मीडिया फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है कि वे मेरी प्राइवेसी का खयाल रखें.’ यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

