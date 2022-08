STF के हाथ लगे आतंकी संगठन अल कायदा के 2 संदिग्ध, पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) इकाई ने बुधवार को शासन थाना क्षेत्र के खारीबाड़ी से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा के दो संदिग्ध सदस्यो को गिरफ्तार किया. एसटीएफ ने दावा किया है कि गिरफ्तार संदिग्ध प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन (एक्यूआईएस) के सक्रिय सदस्य हैं. एक्यूआईएस अल-कायदा का एक संबद्ध समूह है. जानकारी के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार रात करीब 8 बजे दोनों को हिरासत में लिया है.

एएनआई के मुताबिक एसटीएफ ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान गंगारामपुर, जिला दक्षिण दिनाजपुर निवासी अब्दुर रकीब सरकार और हुगली जिले के आरामबाग निवासी काजी अहसन उल्लाह के रूप में हुई है. दोनों को बारासात पुलिस जिले के तहत खारीबाड़ी क्षेत्र से शासन पुलिस स्टेशन के तहत विशेष टीम द्वारा हिरासत में लिया गया.

Special Task Force, West Bengal arrested 2 accused namely Abdur Rakib Sarkar & Kazi Ahasan Ullah for their alleged involvement with banned terrorist outfit Al Qaida from Kharibari, under Sasan Police Station: STF pic.twitter.com/zrbvgjva4G

— ANI (@ANI) August 18, 2022