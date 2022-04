कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई बोले- थाने पर पथराव गंभीर अपराध, इसमें शामिल दोषियों को नहीं बख्शेंगे

बेंगलुरु: ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर बीते 17 अप्रैल को हुई पथराव की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस थाने पर हमला बहुत गंभीर अपराध है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी. ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों की भीड़ द्वारा पथराव के बाद शहर में धारा 144 लागू करनी पड़ी थी. इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

पुलिस थाने के बाहर जमा हुई भीड़ को अचानक हिंसक होते और पथराव करते देख पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था. उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े. जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर भीड़ ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने पुलिस की गाड़ियों, थाने के नजदीक स्थित एक अस्पताल और हनुमान मंदिर पर भी पथराव किया था.

हुबली-धारवाड़ के पुलिस आयुक्त लभू राम ने पत्रकारों से कहा था, ‘लगभग 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. ड्यूटी पर तैनात हमारे 12 अधिकारी घायल हो गए और कुछ पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त किए गए हैं. इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए हमने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं. जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, उन्हें हम नहीं बख्शेंगे.’

A thorough investigation is underway. Action will be taken against the culprits. Attacking the police station is a serious crime, action will be initiated against the guilty: Karnataka CM Basavaraj Bommai on stone-pelting incident at Old Hubli Police Station on 17th April. pic.twitter.com/FbRssnnyPq

— ANI (@ANI) April 19, 2022