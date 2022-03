हर एक जान कीमती है! यूक्रेन से अपने पालतू कुत्ते के साथ भारत पहुंचने में सफल रही भारतीय

यूक्रेन में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं. सरकार उन्हें वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है. इस बीच एक भारतीय छात्रा वहां से निकलने में सफल रही. इसमें खास बात है कि छात्रा अपने साथ अपना पालतू कुत्ता भी लेकर भारत पहुंच गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, छात्रा का नाम आर्या ऑल्द्रन है. वह केरल की रहने वाली है. जो फोटो शेयर हुआ है, उसमें उसकी हाथों में साइबेरियन हस्की (उसका पालतू कुत्ता) है. उसके चेहरे पर खुद और अपने पालतू कुत्ते को वहां से निकालने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है.

Arya rescued her dog too from the war and brought the dog with her all the way to Kerala ❤️#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/DVTvSDnkS0

— Puncturewala (@mallucomrade) February 28, 2022