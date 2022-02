बेंगलुरु में स्ट्रीट डॉग के अंतिम संस्कार में जुटी सैकड़ों की भीड़, जानें क्या थी वजह?

बेंगलुरु: अक्सर हम सड़को में घूमने वाले आवारा जानवरों की खबरे सुनते रहते हैं. कई बार में इन बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता की खबरे भी सनने को मिलती हैं. सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब किसी मनु्ष्य की लापरवाही से सड़क में टहलने वाले जानवर की मौत होती है. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के जयनगर से सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी कार से एक स्ट्रीट डॉग को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. कुत्ते की मौत ने कई लोगों की आंखों को नम कर दिया और आस पास रहने वाले लोगों ने मिलकर स्ट्रीट डॉग का अंतिम संस्कार किया.

जानकारी के अनुसार जिस शख्स पर कुत्ते को जान से मारने का आरोप लगा है उसकी उम्र 23 वर्ष है और वह एक बिजनेमैन के बेटा है. बताया जा रहा है कि उसने अपनी ऑडी कार से स्ट्रीट डॉग को कुचल दिया. इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है.

स्ट्रीट डॉग को कुचलने की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ जिसके बाद आरोपी शख्स के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है. लारा जिस क्षेत्र में रहता था वह उस जगह के लोगों का प्रिय बन गया था. उसकी मौत ने लोगों को बड़ा दुख पहुंचाया. लारा की मौत के बाद लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया.

To Badri, Sudha, Advaith, Priya, Gayatri aunty, Sanjana and everyone who loved and cared for Lara- you inspire me. The fight goes on. pic.twitter.com/7gWG2GosWJ

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) February 1, 2022