कोच्चि. भारतीय तटरक्षक (Indian Coast Guard) प्रमुख वीएस पठानिया ने बुधवार को दूसरे मेड इन इंडिया एएलएच एमके III (ALH Mk III) स्‍क्‍वाड्रन को कमीशन किया. इस मौके पर पठानिया ने कहा कि इन हेलिकॉप्‍टरों का दूसरा स्‍क्‍वाड्रन पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को और मजबूत करेगा. इसके साथ ही भारत की खोज और बचाव क्षमता बढ़ जाएगी. यह जानकारी आईसीजी अधिकारी ने दी है. इससे पहले अप्रैल में ओडिशा के भुवनेश्‍वर में हेलिकॉप्‍टर एएलएच एमके III स्‍क्‍वाड्रन को बेड़े में शामिल किया गया था. ये हल्‍के और सबसे उन्‍नत हेलिकॉप्‍टर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट और तटरक्षकों की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैनात किए गए थे.

एडवांस्‍ड लाइट हेलिकॉप्‍टर ( एएलएच) उन्‍नत और हल्‍के होने के साथ ही मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्‍तान एयरोनॉटिक्‍स लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं. यह स्‍वदेशी ट्विन इंजन हेलिकॉप्‍टर है. इसके जरिए समुद्री सुरक्षा में निगरानी क्षमता को मजबूत करना है. दरअसल रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मंत्रालय ने देश की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा की है.

#WATCH | Indian Coast Guard chief VS Pathania today commissioned the second Made in India ALH Mk III Squadron at Kochi. Pathania said the second squadron of these choppers will further boost security of western seaboard and enhance India’s search & rescue capability:ICG officials pic.twitter.com/qOz88RV3Op

— ANI (@ANI) May 4, 2022