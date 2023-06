नई दिल्ली: नवाचार से प्रेरित दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा के क्षेत्र में वरदान और चुनौती दोनों के रूप में उभरी है. चैटजीपीटी के आने से, एक क्रांतिकारी AI टूल ने छात्रों के शैक्षणिक प्रयासों के दृष्टिकोण को बदल दिया है. केवल कुछ कीस्ट्रोक्स के साथ, ज्ञान का खजाना उनकी उंगलियों पर है, जो जटिल निबंधों और परीक्षाओं में सहायता के लिए तैयार है.

पिछले कुछ महीनों में छात्रों द्वारा अपनी परीक्षाओं को पास करने के लिए चैटजीपीटी का उपयोग करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है. और अब, एक और घटना सामने आई है जिसमें 7वीं कक्षा का एक छात्र अर्जुन शामिल है, जिसे अपना अंग्रेजी होमवर्क पूरा करने के लिए एआई टूल का उपयोग किया. लेकिन वह रंगे हाथ पकड़ा गया.

My little cousin Arjun got caught using ChatGPT on his 7th grade English homework. pic.twitter.com/Enh0ZkeD4P

— Roshan Patel (@roshanpateI) June 1, 2023