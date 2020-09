Sushant Singh Rajput Case: AIIMS की रिपोर्ट पर सुब्रमण्यम स्वामी एतराज, कहा- ये हो सकती है हत्या की वजह

Some Police officials are briefing the media that the AIIMS post mortem will decide whether it is murder or suicide. How can they when they did not have the SSR body as in the case of Sunanda? At most AIIMS report can show what was done or not done by Dr.Cooper Hospital doctors. — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 2, 2020

भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy)ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले (Sushant Singh Rajput Case)में दावा किया है कि अभिनेता का टैलेंटेड और इंडेपेंडेंट होना 'हत्या' की वजह बना. एक ट्वीट में स्वामी ने हत्या के 2 मोटिव बताए हैं. उन्होंने दूसरे मोटिव यानी उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि 'यह राजनीति से जुड़ा हुआ है लेकिन मुझे इस पर अभी और रिसर्च करना होगा.' बता दें 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता राजपूत ने महाराष्ट्र स्थित बांद्रा के अपने फ्लैट में कथित आत्महत्या कर ली थी. उनकी आत्महत्या के मामले में फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और एनसीबी जांच कर रही है.एक ट्वीट कर स्वामी ने दावा किया कि 'सुशांत की हत्या के लिए एक वजह अब स्पष्ट है. वह बहुत स्वतंत्र और प्रतिभाशाली थे जिसकी अनदेखी बॉलीवुड कार्टेल नहीं पा रहा था.वे उसे खत्म करने के लिए मुकाबला नहीं कर सकते थे. बाकी बॉलीवुड सिनेमा टाइप बहाने हैं. दूसरा मकसद जो राजनीतिक है मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा - इस पर और रिसर्च की जरूरत है.'स्वामी ने अपने इस ट्वीट पर आई एक प्रतिक्रिया के जवाब में कहा कि 'इतने सबूत नष्ट हो गए हैं कि सीबीआई को समय लगेगा. एजेंसी नहीं चाहती है कि इस पर भी आरुषि मामले की तरह काम हो.' कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया को जानकारी दे रहे हैं कि एम्स पोस्टमार्टम से तय होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या. सुनंदा की तरह सुशांत केस में भी शव उनके पास नहीं पहुंचा तो वह कैसे कह सकते हैं? एम्स की रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा यह बताया जा सकता है कि डाक्टर कूपर अस्पताल के डाक्टर्स ने क्या किया और क्या नहीं.सीबीआई ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बुधवार को लगातार दूसरे दिन अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के पिता को पूछताछ के लिये बुलाया.पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.28 वर्षीय चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों पर राजपूत को आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगाया गया है.अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती सुबह करीब साढ़े दस बजे एक कार में उपनगरीय कालीना में स्थित डीआरडीओ अतिथि गृह पहुंचे, जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ठहरी हुई है. उन्होंने कहा कि राजपूत के प्रबंधक सैमुअल मिरांडा, उनके रसोइये नीरज सिंह, घरेलू कर्मी केशव और वित्तीय प्रबंधक श्रुति मोदी अतिथि गृह पहुंचीं.अधिकारी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और मां को अभी बुधवार को पेशी के लिये नहीं बुलाया गया है. इससे पहले मंगलवार को जांच टीम ने रिया के पिता और मां से आठ घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की थी, रिया से पिछले शुक्रवार से सोमवार तक चार दिन में करीब 35 घंटे तक पूछताछ की गई थी.