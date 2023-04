Video: 'ऑपरेशन कावेरी' का दूसरा जत्था पहुंचा मुंबई, 246 भारतीयों की हुई वतन वापसी, लोगों के खिल उठे चेहरे

मुंबई. हिंसा प्रभावित सूडान (Sudan Crisis) से निकाले गए भारतीयों का दूसरा जत्था गुरुवार दोपहर को मुंबई पहुंचा. जेद्दाह से आज तड़के उड़ान भरने वाले भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri) के तहत 246 भारतीयों को वापस लाया गया. न्यूज़ एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान से 246 भारतीयों को लेकर दूसरा विमान मुंबई पहुंचा. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि एक और ऑपरेशन कावेरी विमान मुंबई आया. ट्वीट में उन्होंने बताया कि 246 और भारतीय मातृभूमि वापस आए. वहीं कल 360 भारतीयों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंचा था.

बता दें कि “ऑपरेशन कावेरी” सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों (Indians Rescue Operation Sudan) को निकालने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान है. सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह लड़ रहे हैं.

#WATCH | Second flight carrying 246 Indian evacuees from Sudan, lands in Mumbai#OperationKaveri pic.twitter.com/4PTRZflZgo

— ANI (@ANI) April 27, 2023