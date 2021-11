पाकिस्तान में खुले घूमते हैं आतंकवादी- UN में कश्मीर राग पर भारत ने पाक को लताड़ा

संयुक्त राष्ट्र. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNCS) में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने कड़ी लताड़ लगाई. भारत ने इस बार फिर साफ किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग है, जिस पर पड़ोसी मुल्क का अवैध कब्जा है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में परामर्शदाता डॉ. काजल भट ने साथ ही पाकिस्तान को आतंकियों का सरपरस्त करार देते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे आतंकवाद का समर्थन करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और पैसे और हथियारों से उनका पोषण करने के लिए जाना जाता है. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का अपमानजनक रिकॉर्ड रखता है.’

डॉ. भट ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इस तथ्य से अवगत हैं कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन करने का ‘स्थापित इतिहास और नीति’ है.

डॉ. काजल भट ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि का जवाब देते हुए कहा, ‘यह पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंचों का दुरुपयोग किया है और दुनिया का ध्यान अपने देश की दुखद स्थिति से हटाने की कोशिश की है. इनके देश में आतंकवादी खुले घूमते हैं. यहां आम लोगों, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है.’

#WATCH | Counsellor/Legal Adviser at India’s Permanent Mission to the UN Dr Kajal Bhat in a strong response slamming Pakistan for again raking up the Kashmir issue at the UNSC pic.twitter.com/AmbBMFTIU1

— ANI (@ANI) November 16, 2021