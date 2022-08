भारतीय फुटबाॅल संघ के निलंबन पर एक्शन में केंद्र सरकार, कल मामले पर SC में होगी सुनवाई

नई दिल्लीः विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा (FIFA) द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. मंगलवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की पूरी जानकारी दी और कल सुनवाई की मांग की, जिस पर शीर्ष ने कहा कि बुधवार की तारीख तय की जा चुकी है.

गौरतलब है कि फुटबॉल के खेल को देखने वाली सबसे बड़ी संस्था फीफा ने मंगलवार को भारतीय फुटबॉल महासंघ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. फीफा ने यह फैसला AIFF के कार्यों में तीसरी पार्टी के दखल का हवाला देते हुए लिया. अगर जल्द से जल्द सस्पेंशन नहीं हटता तो भारत फीफा अंडर-17 महिला विश्वकप की मेजबानी नहीं कर पाएगा. उल्लेखनीय है कि एआईएफएफ को अक्टूबर में फीफा अंडर-17 महिला विश्वकप की मेजबानी करनी थी. भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा है.

Supreme Court agrees to hear tomorrow an issue related to FIFA suspending the All India Football Federation (AIFF) with immediate effect.

The decision of FIFA has stripped the country of the right to host the Under-17 Women’s World Cup, scheduled for October. pic.twitter.com/DEUsV9GKXR

— ANI (@ANI) August 16, 2022