नई द‍िल्‍ली. आज से आप सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सुनवाई को लाइव देख सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट की संवैधान‍िक पीठ (Constitution Bench) के मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग (Live streaming) आज से शुरू हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई में गत मंगलवार को फुल कोर्ट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था क‍ि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (Live streaming of Supreme Court) की जाएगी. इस कार्यवाही को इस ल‍िंक http://webcast.gov.in/scindia/ के जर‍िए देखा जा सकता है.

दरअसल 26 सितंबर, 2018 को कानून के छात्र की एक याचिका पर शीर्ष अदालत के फैसले ने संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति दी थी. अदालत ने कहा था कि यह खुलापन ‘सूर्य की रोशनी’ की तरह है जो ‘सर्वश्रेष्ठ कीटाणुनाशक’ है.

