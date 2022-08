सोनिया-अखिलेश समेत इन नेताओं के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, लेकिन क्यों? जानें

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों (UP Assembly Election 2022) में आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक न करने में कई नेताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. यूपी विधानसभा चुनाव के मामले में अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, जेपी नड्डा, मायावती, अरविंद केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेताओं और मुख्य चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) का आरोप लगाकर याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम देश नहीं चला सकते.

Tags: Akhilesh yadav, Central Election Commission, Rahul gandhi, Sonia Gandhi, Supreme Court