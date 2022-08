तमिलनाडु के मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति मामले में SC ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चकों (पुजारियों) की नियुक्ति करने से राज्य सरकार को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एमके स्टालिन गवर्नमेंट को सोमवार को नोटिस जारी किया. साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में अर्चकों की नियुक्ति पर रोक लगाने के फैसले पर भी तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंदिरों में पूजा-पाठ करने वाले ब्राह्मण पुरोहितों के एक वर्ग ने विगत दिनों आरोप लगाया था कि एमके स्टालिन सरकार ने उनकी सेवाएं अचानक खत्म कर दी हैं और उनकी जगह नए अर्चक नियुक्त कर दिए गए. नए अर्चकों की नियुक्ति के दौरान ब्राह्मण पुरोहितों खासकर ‘अर्चक एवं भट्टाचार्य’ को चुनिंदा ढंग से निशाना बनाया गया.

इसके खिलाफ पुजारियों के एक वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एमके स्टालिन सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने 18 अगस्त को इस मामले में सफाई जारी करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म एवं परमार्थ प्रदाय विभाग (Hindu Religious and Charitable Endowments) द्वारा जिन मंदिरों का प्रबंधन किया जा रहा है, वहां अर्चक के रूप में सभी जातियों के लोगों की नियुक्ति करके किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है. तमिलनाडु के एचआरसीई मंत्री पीके सेकर बाबू ने इस बात से भी इनकार किया था कि नए अर्चकों की नियुक्ति के दौरान ब्राह्मण पुरोहितों खासकर अर्चकों एवं भट्टाचार्य को चुनिंदा ढंग से निशाना बनाया गया.

Supreme Court issues notice to Tamil Nadu government on a plea seeking to prevent the State government from appointing ‘Archakas’ (priests) in the temples there. Supreme Court also issues notice on staying the appointment of ‘Archakas’. pic.twitter.com/YJ2gE4YyiJ

