लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, सुनवाई आज; पढ़ें 10 बड़ी खबरें

नई दिल्ली. दुनिया में कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच एक और अच्छी खबर है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मलेरिया की पहली वैक्सीन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने के लिए सिफारिश कर दी है. लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. मामले पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई होनी है. इधर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिवारों से मिलने पहुंचे. देश-विदेश की 10 बड़ी खबरें जानते हैं-

1- लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, आज सुनवाई

लखीमपुर की घटना (Lakhimpur Violence) पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. अदालत में इस मामले की सुनवाई आज यानी गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश की अदालत में होगी. लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर लगातार मांग उठ रही है. लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी. इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का हवाला देते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाना चाहिए. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

2- दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को WHO की मंजूरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बुधवार को बच्चों के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन (First Malaria Vaccine) की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है. मच्छरजनित इस बीमारी से हर साल दुनियाभर में चार लाख लोगों की मौत होती है. WHO के मुखिया टेड्रॉस अधोनाम गेब्रेयेसुस ने कहा-आज विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन की सिफारिश कर रहा है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

3- Lakhimpur Kheri Violence: किसान लवप्रीत के घर पहुंचे राहुल, कहा-न्याय मिलने तक सत्याग्रह चलेगा

लखीमपुर मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले किसान लवप्रीत के परिजन से मिले. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा. उन्होंने लवप्रीत के परिजन से मिलने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी. इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने दो फोटो भी पोस्ट किए. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

4- IPL 2021 : हैदराबाद ने अंतिम गेंद पर बैंगलोर को 4 रन से दी मात, एबी डिविलियर्स नहीं लगा पाए ‘विनिंग सिक्स’

विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बुधवार को IPL-2021 के 52वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रोमांचक अंदाज में 4 रन से हरा दिया. अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बनाए जिसके बाद बैंगलोर टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन बना पाई. आरसीबी के लिए युवा ओपनर देवदत्त पडिक्कल ने 41 रन बनाए और ग्लेन मैक्सवेल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी की. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

5- अमेरिका के टेक्सास के एक स्कूल में गोलीबारी, कई लोग घायल

संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्सास के अर्लिंगटन में हाई स्कूल में चार लोगों को गोली मारे जाने की घटना सामने आई है. एनबीसी न्यूज के मुताबिक अमेरिका के टेक्सास के अर्लिंग्टन में एक स्कूल में हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए है. अर्लिंग्टन एंड मैन्सफील्ड पुलिस सहित कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों स्कूल पहुंच गई हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

6- Lakhimpur Kheri Violence: सिख समुदाय सियासत के केंद्र में, BJP ने कांग्रेस को याद दिलाई ’84 की हिंसा

लखीमपुर खीरी कांड में 4 सिख किसानों की मृत्यु के बाद यह समुदाय अचानक सियासत के केंद्र में आ गया है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस द्वारा सरकार का घेराव किए जाने पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया. वहीं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव सिख समुदाय के एक कार्यक्रम में शरीक हुए और सिखों की जमकर तारीफ की. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

7- विक्की कौशल बोले- ‘अच्छे रोल की भूख हमेशा बनी रहती है, करियर को लेकर नहीं बनाता बड़ी योजना’

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) का कहना है कि अच्छे रोल के लिए उनकी ‘भूख’ हमेशा बनी रहती है, लेकिन बॉलीवुड में अपने करियर को लेकर वह कोई बड़ी योजना नहीं बनाते. आगामी कुछ महीनों में कौशल की कुछ मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. अमेजन प्राइम पर 16 अक्टूबर को सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘सरदार उधम’ (Sardar Udham) प्रदर्शित होने वाली है, जिसमें कौशल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उधम सिंह का किरदार निभाया है. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

8- रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस

दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा की गई है. रेलवे के करीब 11.56 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

9- Facebook ने बताया क्यों डाउन हुआ था सर्वर, कुछ घंटों में ही हो गया था 447 अरब रुपये का नुकसान

सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook), वॉट्सऐप (WhatsApp) और इंस्‍टाग्राम (Instagram) की सेवाएं 4 अक्‍टूबर 2021 की रात कई घंटों तक बाधित रहीं. फेसबुक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी. कुछ ही घंटे तक सर्वर डाउन रहने से कंपनी को अरबों रुपये का नुकसान (Financial Loss) बर्दाश्‍त करना पड़ा है. अब कंपनी ने सर्वर डाउन होने की वजह बताई है. फेसबुक ने बताया है कि रेग्‍युलर मेंटेनेंस के दौरान आई खामी से सर्वर डाउन हो गया. (पूरी खबर यहां पढ़ें)

10- तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन सकते हैं शी जिनपिंग, चीनी मीडिया का दावा

सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष किझाला का अगले साल शीर्ष नेतृत्व में होने वाले फेरबदल में राष्ट्रीय विधायिका में उच्चतर पद के लिए बीजिंग तबादला कर दिया है. इस दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) का अभूतपूर्व तौर पर तीसरा कार्यकाल संभावित है. मीडिया में इस आशय की खबर आयी है. हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बुधवार को खबर दी कि किझाला (63) बीजिंग में नई जिम्मेदारी संभालने के लिए ल्हासा से चले गये हैं. (पूरी खबर यहां पढ़ें)