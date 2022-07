'केउ चीनी खाय, केउ खाई ना...' संसद भवन के लॉन में कैसे कटी निलंबित सांसदों की रात, जानिए

नई दिल्लीः संसद भवन के लॉन में लगातार दूसरे दिन विरोध कर रहे निलंबित सांसदों ने बातचीत, गपशप, चुटकुलों और चाय के अंतहीन प्यालों पर चर्चाओं के बीच अपनी रात गुजारी. इस दौरान जोश बनाए रखने की कोशिश करने वालों में तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन शामिल रहीं. कई फ्लास्क के साथ वह अपने सहयोगियों को चाय पिलाती रहीं. राज्य सभा से निलंबित 23 सांसदों में से एक डोला सेन ने, द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बंगाली में कहा, ‘केउ चीनी खाय, केउ खाई ना. करोर अबर लाल चा ए चाय (कुछ चीनी के साथ चाय लेते हैं. कई नहीं. कुछ लोग काली चाय पसंद करते हैं).’

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने धरना दे रहे निलंबित सांसदों के लिए गाजर का हलवा भेजा, पनीर कांग्रेस के शक्तिसिंह गोहिल की रसोई से आया. डीएमके के तिरुचि शिवा इडली लेकर आए, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसदों ने वेजिटेबल सैंडविच भिजवाया. निलंबित सांसदों ने बारी-बारी से धरने का पहला दिन गांधी प्रतिमा के सामने बिताया. जबकि गुरुवार को हुई बारिश ने उन्हें संसद भवन के बरामदे में जाने के लिए मजबूर कर दिया. आपको बता दें कि गांधी प्रतिमा उन 12 राज्यसभा सांसदों के लिए पसंदीदा स्थान था, जो पहले दिन निलंबित होने के बाद पूरे शीतकालीन सत्र के लिए धरने पर थे.

सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से तम्बू की व्यवस्था करने का अनुरोध किया

टीएमसी की डोला सेन ने कहा, ‘चूंकि मेरे पास पारिवारिक दायित्व नहीं हैं, इसलिए मैं पूरी रात बिताने वाली एकमात्र महिला सांसद हूं. कई लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं. उदाहरण के लिए, हमारी पार्टी की सांसद मौसम बेनजीर नूर, जिन्हें एक छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, सुबह 6 बजे आती हैं.’ बारिश को देखते हुए, कुछ सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से एक हस्तलिखित पत्र में उनके लिए एक तम्बू की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जो नहीं हुआ.

Delhi | Suspended MPs during their 50-hour protest in the Parliament complex

Total 27 MPs including 23 Rajya Sabha MPs and 4 Lok Sabha MPs have been suspended for “unruly behaviour” during the ongoing Monsoon session of Parliament pic.twitter.com/4oaS4q3mlK

— ANI (@ANI) July 29, 2022