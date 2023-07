अंदर से कैसी है भारत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, देखें VIDEO

नई दिल्‍ली. गुजरात के सूरत में बनी अमेरिका के पेंटागन से भी विशाल ऑफिस बिल्डिंग की इंसाइड तस्‍वीरें अब सामने आ गई हैं. इस बिल्डिंग में हीरा व्‍यापार केंद्र बनाया जाएगा, जिसका नाम डायमंड बूर्स रखा गया है. क्षेत्रफल के नजरिए से देखें तो अमेरिकी डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन बिल्डिंग 66 लाख स्क्वेयर फीट में बना है जबकि सूरत का डायमंड बूर्स 67 लाख स्क्वेयर फीट में तैयार हुआ है. इस वक्‍त ये केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. तीन हजार करोड़ की कीमत वाले ये सभी टॉवर इसी साल 21 नवंबर से ऑपरेशन में आ जाएंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने इन भव्‍य टावरों की वीडियो शेयर की.

वीडियो को देखने से पता चलता है कि केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी दुनिया की यह सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बेहद भव्‍य हैं. यहां ऑफिस लेना किसी सपने से कम नहीं है. कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग में आधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं. बिल्डिंग का बायोमेट्रिक सिस्‍टम बेहद एडवांस है. यहां मशीन के अंदर महज हाथ फेरने से ही कर्मचारियों की अटेंडेंस लग जाती है.

#WATCH | World’s largest office complex, even bigger than the Pentagon – Surat Diamond Bourse, comes up in the Diamond City of Surat. The functions of the complex begin on 21st November 2023.

The building complex is sprawled across a 6.7 million square foot construction area and… pic.twitter.com/c9IjibWoqt

