जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश में थे आतंकी, सिदरा में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से मचा हड़कंप

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से एक बड़ी खबर सामने आई है. आतंकी एक बार फिर घाटी को दहलाने की कोशिश में थे लेकिन, सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया. जम्मू कश्मीर पुलिस(Jammu Kashmir Police) को सिदरा इलाकें में संदिग्ध आईईडी (Suspected IED ) बरामद हुआ है. बताया जा राह है कि ये आईईडी जम्मू श्रीनगर नेशनल आईवे के पास बरामद हुआ. फिलहाल हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया और इलाके में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है.

आईईडी के बरामद होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू श्रीनगर हाईवे पर करीब 100 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 400 ग्राम छर्रे भी बरामद किए गए हैं. विस्फोटक हाईवे के पास एक बैग से मिला है.

Suspected IED recovered from Sidra area of Jammu, says police. Area cordoned off

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dn2We1OwKD

— ANI (@ANI) April 28, 2022