Spy Pigeon: ओडिशा में मछुआरों ने पकड़ा जासूस कबूतर, पैरों में बंधा है कैमरा, पंखों पर लिखा एक संदेश, जांच में जुटी पुलिस

पारादीप: ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप तट के पास कैमरा और माइक्रोचिप से लैस एक कबूतर पकड़ा गया है. पुलिस को संदेह है कि पक्षी का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा था. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले कुछ मछुआरों ने समुद्र में मछली पकड़ते हुए कबूतर को अपनी नाव (ट्रॉलर) पर बैठा पाया था. पक्षी को पकड़ लिया गया है और बुधवार को यहां मरीन पुलिस को सौंप दिया गया है.

पीटीआई-भाषा के मुताबिक, जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने बताया, ‘हमारे पशु चिकित्सक पक्षी की जांच करेंगे. हम इसके पैरों से जुड़े उपकरणों की जांच के लिए राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की मदद लेंगे. ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपकरण एक कैमरा और एक माइक्रोचिप हैं. हालांकि वह जांच में सामने आएगा.’ उन्होंने बताया पक्षी के पंखों पर स्थानीय पुलिस के लिए कुछ अज्ञात भाषा में लिखा गया है. इसको समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी ताकि पता चल सके कि यह कौन सी भाषा है और यह क्या लिखा है.

Odisha | A suspected spy pigeon fitted with a tiny camera & a chip caught from a fishing boat off the Paradip coast in Jagatsinghpur

The fishermen found the pigeon in their boat while fishing in the sea. They handed over the pigeon to Paradip Marine police station: Paradip ASP pic.twitter.com/4ABSbDtbsy

