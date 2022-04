दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में बम की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस ने बम स्क्वायड दस्ते को बुलाया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दक्षिणी दिल्ली के मोहम्मदपुर (Mohammadpur) इलाके में बम जैसी संदिग्ध वस्तु (suspicious object) पाई गई है. बम की तरह दिखने वाला ये विस्फोटक ऐतिहासिक गुंबद के पास मिला है. इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, एक टीम वहां पर पहुंची और जांच की. पुलिस ने आप पास के इलाके को खाली करा लिया है और बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad) को जांच के लिए बुलाया है.

ऐतिहासिक गुंबद के पास बम की सूचना

बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर इलाके में ऐतिहासिक गुंबद के पास कुछ लोगों को एक लावारिस बैग दिखा. इसमें हैंड ग्रेनेड जैसी चीज दिखने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस की टीम तुरंत उस स्थान पर पहुंची जहां पर लावारिस बैग रखा हुआ था. फिलहाल अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि बम जैसी दिखने वाली वस्तु सच में विस्फोटक है या नहीं. इसकी जांच के लिए बम निरोधन दस्ते की मदद ली जा रही है.

Delhi Police have received a call regarding an unidentified bag being found in Mohammadpur area of South West Delhi. Local police and Bomb Disposal Squad have reached the spot: Delhi Police

— ANI (@ANI) April 25, 2022