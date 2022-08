सुवेंदु अधिकारी का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप, बोले- मनरेगा को मनी माइनिंग मशीनरी में बदला, PM को लिखा पत्र

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड की बंदरबांट करने और हेराफेरी का आरोप लगाया है. उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया, ‘केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की हर योजना के लिए आवंटित पैसों की बंदरबांट और उनकी हेराफेरी पश्चिम बंगाल सरकार का ट्रेडमार्क बन गया है. मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हो रहे इस बड़े घोटाले की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया है.’

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य के लिए मिलने वाले फंड को अवैध तरीके से ऐंठने के लिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात अम्फान और यास, स्वास्थ्य आपदा जैसे कि कोविड महामारी को भी भुनाया है. बीजेपी नेता ने कहा कि वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार ने मनरेगा को भी मनी माइनिंग मशीनरी में बदल दिया है. धन की हेराफेरी करने के लिए एक नया मार्ग बनाया गया है, पौधों का रोपण. मैंग्रोव पौधे हों या फलदार पौधे, इनके रोपण के नाम पर केंद्रीय योजनाओं के फंड से करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही है. निरीक्षण के समय अधिकारी दावा करते हैं कि लापता पौधे आंधी में उड़ गए.

Siphoning & diverting funds allocated by the Union Ministry of Rural Development for each & every Central Govt scheme, has been the trademark of WB Govt.

I have written to Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji, drawing his attention towards the massive financial scam unfolding in WB: pic.twitter.com/DVtuKWBu2w

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) August 6, 2022