क्या सुवेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में मिलने वाली है बड़ी ज़िम्मेदारी?

(सौगातो मुखोपाध्याय)



कोलकाता. बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को दुबारा खुद को मैदान में तैनात करने में एक महीने से ज्यादा का वक्त लग गया. 7 जून को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने रिव्यू मीटिंग बुलाई थी. बता दें कि इस बैठक में मुकुल रॉय और राजीब बनर्जी नहीं पहुंचे थे. इस बीच इस बैठक से एक दिन पहले बीजेपी नेता और विधायक सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) दिल्ली पहुंचे. इन दौरान वे वहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र सिंह तोमर से मिले. इसके अलावा अधिकारी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से वन टू वन मुलाकात की. साथ ही दो दिनों में वो दो बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले.



दिलचस्प बात ये है कि बंगाल में भाजपा के शीर्ष नेताओं को अधिकारी के दिल्ली दौरे के बारे में जानकारी नहीं थी. दिलीप घोष ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि सुवेंदु अधिकारी दिल्ली क्यों गए हैं. हमारे केंद्रीय नेता ये कहने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि वह वहां क्यों हैं.' इस बैठक में अदिकारी भी नहीं पहुंचे थे.



