दुनियाभर में पानी की उपलब्धता की जानकारी देगा SWOT, नवंबर 2022 में होगा लॉन्च

नई दिल्‍ली. दुनियाभर में पानी की उपलब्धता का पता लगाने वाला सैटेलाइट बनकर तैयार हो गया है. इंजीनियर और टेक्नीशियन की इंटरनेशनल टीम ने इसे नेक्सट जनेरेशन सैटेलाइट को तैयार किया है, जो कि पृथ्वी की सतह पर पानी और सूक्ष्म महासागरीय धाराओं का पहला वैश्विक अध्ययन करेगा. द सरफेस वाटर एंड ऑसिन टोपोग्राफी (The Surface Water and Ocean Topography) मिशन को अगले साल नवंबर 2022 में लॉन्च करने की तैयारी है. नासा (National Aeronautics and Space Administration) ने जानकारी देते हुए बताया कि, SWOT मिशन को लेकर इस सैटेलाइट के फाइनल टेस्ट के चरणों को शुरू कर दिया गया है.

SWOT मिशन नासा और फ्रेंच स्पेस एजेंसी (CNES) का साझा अभियान है, जिसमें कनाडियन स्पेस एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी ने भी योगदान दिया है. यह सैटेलाइट पृथ्वी पर समुद्र, झील और नदियों में खारे और मीठे जल का पता लगाएगा. इसकी मदद से दुनियाभर में उपलब्ध पानी की मात्रा और जगह का पता लगाने में अनुसंधानकर्ताओं को आसानी होगी.

SWOT से मिलेगी अहम जानकारियां

SWOT सैटेलाइट से पृथ्वी पर मौजूद पानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने में भी मदद मिलेगी. इस मिशन के द्वारा पृथ्वी पर झीलों, नदियों और जलाशयों के साथ-साथ समुद्र में पानी के बहाव व स्थिति को लेकर अहम जानकारी मिलेगी. वॉशिंगटन में NASA स्थित हेडक्वार्टर में SWOT प्रोग्राम से जुड़े साइंटिस्ट नाद्या विनोग्रादोवा ने बताया कि, यह सैटेलाइट पृथ्वी पर पानी की स्थिति का पता लगाने वाला पहला यंत्र होगा. यह इस बात का भी पता लगाएगा कि पृथ्वी पर कहां और कैसे पानी बहता है और जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या असर होगा.

फ्रांस से भेजे गए थे साइंटिफिक उपकरण

इस साल जून में सैटेलाइट के साइंटिफिक उपकरण फ्रांस से भेजे गए थे. इसके बाद से वैज्ञानिकों की टीम इन पार्ट्स को स्पेसक्राफ्ट में कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे. वहीं अब अगले 6 महीनों में 3 चरणों के तहत इस सैटेलाइट की टेस्टिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉन्च के बाद यह ठीक तरह से काम कर सके. इन तीनों चरण की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा.

