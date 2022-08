व्हाइट हाउस से ज्यादा है ताजमहल की ब्रांड वैल्यू! आनंद महिंद्रा के ट्वीट ने खींचा सबका ध्यान

नई दिल्ली. महिंद्रा समूह के अध्यक्ष, आनंद महिंद्रा, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और अक्सर ऐसे पोस्ट साझा करते हैं जो यूजर्स की रुचि को बढ़ाने का काम करते हैं. मिस्टर महिंद्रा द्वारा ट्विटर पर साझा की गई एक हालिया पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन रही है.

आनंद महिंद्रा ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित एक लेगो स्टोर की एक तस्वीर पोस्ट की. मिस्टर महिंद्रा इस बात से काफी खुश थे कि ताजमहल लेगो का स्टॉक खत्म हो गया था, जबकि व्हाइट हाउस के खिलौनों के ब्लॉक का पूरा स्टॉक अब भी रखा था.

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने अपने 4 अगस्त के ट्वीट में कहा, ‘न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में लेगो स्टोर. दिलचस्प है कि ताजमहल शेल्फ से तेजी से कम हो रहा है है और स्टॉक से बाहर है, लेकिन व्हाइट हाउस की संख्या काफी है… लेगो ग्रुप इंडेक्स संबंधित ब्रांड मूल्यों का होना चाहिए!’

Lego store in Manhattan New York. Interesting that the Taj Mahal flies off the shelf faster and is out of stock but the White House is plentiful…Maybe there should be some kind of @LEGO_Group Index of relative brand values! pic.twitter.com/5tgZdwNxCQ

