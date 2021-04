कोरोना संकट के मद्देनजर ऑक्सीजन मेन्यूफैक्चरिंग के लिए खोला जाएगा तुतिकोरिन प्लांट

कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) के कारण पैदा हुए ऑक्सीजन संकट के बीच अब तमिलनाडु का तुतिकोरिन वेदांता प्लांट खोला (Sterlite Copper factory in Thoothukudi) जाएगा. राज्य सरकार ने देशभर में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए प्लांट को फिर से खोलने की छूट दी है. लेकिन इस प्लांट से सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादन के अलावा कोई गतिविधि नहीं होगी साथ ही ये छूट सिर्फ चार महीने के लिए दी गई है.दरअसल ये फैसला लेने के लिए आज तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी की राय थी कि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट खोल दिया जाए. दरअसल कॉपर निर्माता कंपनी वेदांता ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर प्लांट दोबारा खोलने की अपील की थी. कंपनी का कहना है कि वो कोरोना की जबरदस्त चपेट में आए देश के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करेगी.केंद्र सरकार ने वेदांता के अनुरोध का समर्थन किया था. देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि ऑक्सीजन जरूरत बड़ी है. उन्होंने कोर्ट में कहा था-वेदांता को केवल स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन निर्माण के लिए प्लांट चालू करने की अनुमति दी जाए.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी थी कि एक दिन में देश में सामने आ रहे मामलों में से 74.53 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में दर्ज किये जा रहे हैं. मंत्रालय ने बताया कि भारत में संक्रमण के 3,49,691 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,69,60,172 हो गई है. मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों की सूची में कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान अन्य राज्य हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 67,160 नए मामले सामने आए. उसके बाद उत्तर प्रदेश से 37,944, जबकि कर्नाटक में 29,438 नए मामले मिले.